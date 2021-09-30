Süper Lig AŞ kuruluyor! Kulüpler Birliği Başkanı ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu duyurdu





"MHK YAPISIYLA ALAKALI ÇALIŞMALAR BİTME NOKTASINA GELDİ"

Merkez Hakem Kurulu yapısıyla alakalı olarak yaşanan sıkıntılar olduğunu anlatan Ağaoğlu, "Dolayısıyla hakem kararları olarak sahaya yansıyan ve yıllardır futbol kamuoyunu rahatsız eden, sürekli olarak tartışılan ancak ilerleyen süreç içerisinde hiçbir şekilde kalıcı çözüme ulaştırılamayan MHK yapısıyla alakalı uzun bir görüşme yapıldı. 2-3 aydır devam eden bir çalışma vardı. Emsal bilgilerdeki MHK yapısıyla alakalı olarak ve bunun Türk futboluna uyarlanması konusunda. Bununla alakalı olarak yapılan çalışmalar bitme noktasına geldi. Daha öncelerde ifade ettiğimiz gibi 1960'lardan bugüne kadar reforma uğramayan bugünkü yapısı itibariyle 1-2 değişiklikle gelen bir MHK var. Değerlendirmelerin ne şekilde, atamaların ne şekilde yapıldığı paylaşılmayan bir kurum. Eğitim masraflarından tutun maaşlarından, seyahatler dahil olmak üzere Türk futbolunun yapı taşı olan kulüpler tarafından karşılanan yapının bugüne kadar yapmış olduğu uygulamalar Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinin bilgisi dahilinde olmayan atamalar var. Dönüp baktığımızda en büyük 6. lig olarak görüyoruz ama önümüzdeki 5 büyük lig ve arkamızda yer alan liglerde dahi olmayan, görülmeyen uygulama var. MHK yapısını ve hakemlik müessesinin günün ihtiyaçlarına cevap vermesi için başlamış olduğumuz çalışmaları 3-4 haftaya nihayete erdirip bunu TFF ile paylaşmak ve genel kurullarda ciddi bir değişikliğe giderek ülke gündeminden bu konunun ilelebet kaldırılması için çalışmaları yoğunlaştırdık. Bütün kulüp başkanları bu konuda ortak görüş ifade ettiler" açıklamasını yaptı.

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