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    • Spor
    • 30.09.2021 13:13
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    • 30.09.2021 13:14
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    Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu | Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hakemleri

    Son dakika haberine göre Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın kritik karşılaşmalarından Beşiktaş - Sivasspor maçına Yaşar Kemal Uğurlu atandı. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında Atilla Karaoğlan; Çaykur Rizespor - Galatasaray mücadelesinde ise Ali Palabıyık düdük çalacak.

    Süper Lig’de 8. haftanın hakemleri belli oldu

    Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın kritik karşılaşmalarından Beşiktaş - Sivasspor maçına Yaşar Kemal Uğurlu atandı. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında Atilla Karaoğlan; Çaykur Rizespor - Galatasaray mücadelesinde ise Ali Palabıyık düdük çalacak.

    Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle

    1 EKİM CUMA
    20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
    20.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

    2 EKİM CUMARTESİ
    13.30 İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
    16.00 Yukatel Kayserispor - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
    16.00 Göztepe - GZT Giresunspor: Burak Şeker
    19.00 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    3 EKİM PAZAR
    13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler
    16.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
    16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Altay: Bahattin Şimşek
    19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Ali Palabıyık

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    Haberler Spor Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu | Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hakemleri
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