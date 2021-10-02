İnsansız hava aracı BAHA ilk testini başarıyla tamamladı! İşte BAHA'nın özellikleri

HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Solmaz, insansız sistemler alanında yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.
BAHA'nın ilk saha testlerini güvenlik güçleri eşliğinde yakın zamanda tamamladıklarını bildiren Solmaz, "Güvenlik güçlerimizle birlikte yaptığımız saha testleri sonucunda kullanıcıdan aldığımız girdilerle geliştirme faaliyetlerine devam ediyoruz. 2022'nin başında bu girdilerle tekrar sahada denemeler yapıp başarılı sonuçlarını görmeyi arzuluyoruz." dedi.
BAHA'nın 30 kilogram ağırlığa sahip olduğunu, 5 kilogram faydalı yük taşıyabildiğini anlatan Solmaz, "Özellikle bulut altı diye tabir ettiğimiz aracımız, bulutlu havalarda dahi görev yapabilecek ve sınır bölgelerinde otonom görev icra edebilecek. Sürü algoritmalarıyla beraber de süre kabiliyeti kazanan bir otonom hava aracı olarak görevini yerine getirebilecek." diye konuştu.
Özellikle dikey iniş-kalkış kabiliyeti olduğu için sınır bölgelerinde farklı saha koşullarında testleri gerçekleştirdiklerini anlatan Solmaz, BAHA'nın testlerde yerli ve milli donanımlarla 7 bin 500 feet yükseklikte, yer destek merkezine 10 kilometre uzaklıkta uçuş gerçekleştirdiğini, keşif-gözetleme amaçlı görüntü alıp aktardığını, karıştırmaya karşı koyduğunu, otonom iniş-kalkış yaptığını belirtti.