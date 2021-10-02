İnsansız hava aracı BAHA ilk testini başarıyla tamamladı! İşte BAHA'nın özellikleri

"Geldiğimiz noktada kara araçlarımızla BAHA platformumuzu entegre ettik. Tek bir operatör ile birden fazla kara aracımızı ve bulut altı insansız hava aracımızı ortak göreve çıkarabiliyoruz. Amacımız 20-30'lu sayıda araçla denemelerini yapabilmek. 2022'nin ortasında bu denemelerimizi sahada göstermeyi amaçlıyoruz. Sürü algoritması tarafındaki çalışmalarımız devam ediyor. Platformlarımız belli bir başarıya ulaştı. Kullanıcı girdilerine yönelik de çalışmalarımız devam ediyor. Önemli olan sürü algoritmasının sahanın ya da kullanıcının isteğini karşılayacak şekilde tamamlanması. Bu kapsamda da çalışmalarımızın sonuçlarını 2022 ortasında göreceğimizi umut ediyoruz."

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