İBB'nin 2 yıldır süren öğrencilere zulmüne mahkemeden ret! TÜRGEV, Ekrem İmamoğlu'nun karanlık yüzünü açıkladı

"2019 yılının Haziran ayında yapılan İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminden sonra göreve gelen yeni yönetimin ilk icraatlerinden biri belediyenin vakfımızla yürüttüğü İBB Ortak Hizmet Protokolünü iptal etmek oldu. Bilindiği üzere bu protokol kapsamında kiraladığımız üç binada üniversite öğrencilerine yurt hizmeti sağlıyorduk. 23 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi vakfımıza hiçbir geçerli gerekçe olmadan protokolün iptalini içeren bir yazıyla bildirimde bulundu ve neticede öğrencilerimiz yurt binalarını terk etmek, öğretim yılının ortasında kalacak başka yerler bulmak durumunda kaldılar.

İBB YÜZLERCE ÖĞRENcİYİ KOVDU