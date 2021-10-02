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    • 02.10.2021 21:25
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    İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: Başkan Erdoğan şutu attı, sayıyı aldı

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basketbol oynadığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

    Başkan Erdoğan şutu attı, sayıyı aldı!

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.



    Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basketbol oynadığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

    Görüntülerde Başkan Erdoğan'ın güzel bir atışla topu potadan geçirdiği görülüyor.

    DEVAMI ERDOĞAN'IN SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA OLACAK
    İletişim Başkanı, görüntülerin devamının yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacağını duyurdu.

    İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;



    KÜLLİYE'DE BASKETBOL MAÇI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bazı bakan ve danışmanları ile basketbol maçı yapmış ve mücadeleyi 50-24'lük skorla Erdoğan'ı takımı kazanmıştı.



    Fizyoterapist ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Başkan Erdoğan ile sabah sporu sonrası çektikdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Çotuk fotoğrafa "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile sabah sporu sonrası" notunu düştü.




    KİMİN YENDİĞİ ANLAŞILIYOR
    Fotoğrafta oldukça keyifli görünen Başkan Erdoğan'ın bu fotoğrafını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da etiketleyerek "Skor 50-24 Kimin yendiği anlaşılıyordur" diyerek paylaşım yaptı.
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