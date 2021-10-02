İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: Başkan Erdoğan şutu attı, sayıyı aldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basketbol oynadığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde Başkan Erdoğan'ın güzel bir atışla topu potadan geçirdiği görülüyor.
DEVAMI ERDOĞAN'IN SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA OLACAK
İletişim Başkanı, görüntülerin devamının yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacağını duyurdu.
İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;
Evet 🏀— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 2, 2021
Devamı yarın @RTErdogan'da pic.twitter.com/UWVraTzNE8
KÜLLİYE'DE BASKETBOL MAÇI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bazı bakan ve danışmanları ile basketbol maçı yapmış ve mücadeleyi 50-24'lük skorla Erdoğan'ı takımı kazanmıştı.
Fizyoterapist ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Başkan Erdoğan ile sabah sporu sonrası çektikdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Çotuk fotoğrafa "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile sabah sporu sonrası" notunu düştü.