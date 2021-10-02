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    • 02.10.2021 20:08
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    Son dakika: Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır" ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, "Uluslararası Demokratlar Birliği çatısı altında yurtdışındaki vatandaşlarımıza hizmet gayesiyle koşan, koşturan tüm kardeşlerimi selamlıyor, fedakarlıkları için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

    "Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

    "İnsanlık olarak son 1,5 yıldır tüm hayatımızı koronavirüs salgını gerçeğini göz önünde bulundurarak idame ettiriyoruz. Aralarında dostlarımızın, sevdiklerimizin, akrabalarımızın da olduğu pek çok insanın hayatına mal olan bu salgın hamdolsun aşının yaygınlaşmasıyla birlikte yavaş yavaş etkisini kaybediyor."

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