Bölücüleri korku sardı! Herkesin bildiği HDPKK gerçekleri: CHP ne anladığını açıklasın!





HDP'Lİ BELEDİYELERİ AHMET TÜRK MÜ KCK MI YÖNETTİ?

Yazısında, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun da tespitlerine yer veren Övür, Miroğlu'nun, "CHP, HDP ve PKK'nın bu talebini bilmiyor olamaz. Bildiği halde bunu gizleyerek HDP'ye lojistik destek sağlıyor. CHP'nin, Ahmet Türk'ün 'Biz kendi kendimizi yöneteceğiz' sözünden ne anladığını açıklaması gerekiyor. Geçmişte HDP belediyelerini Ahmet Türk ve arkadaşları mı yönetti yoksa KCK mı?" sözlerine yer verdi.



İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı;



Başkan Erdoğan, Meclis'in açılışında yaptığı konuşmayla hem ülke olarak Türkiye'nin hem de küresel dünyanın yaşadığı sorunları sıralarken çözüm önerilerini de söyledi.



Küresel düzeyde daha çok yaşanan adaletsizliklere dikkat çekti, iç siyaset açısından da çok tartışılacak yeni anayasa ve "Kürt Sorunu" meselesinin altını çizdi.



Yeni Anayasa ile ilgili çağrıyı, büyük olasılıkla muhalefet duymazdan gelecek. Tıpkı yakın geçmişte olduğu gibi başta CHP olmak üzere, muhalefet partileri sırf AK Parti döneminde sivil bir anayasa yapılmasın diye ellerinden geleni yapacak.



"Kürt Sorunu"na gelince, bu da bilinçli bir biçimde çarpıtılarak kullanacak. Aslında bu konuda Başkan Erdoğan'ın ne kastettiği ve muhalefetin de başta CHP ve HDP olmak üzere ne anladıklarını biraz açmakta yarar var.