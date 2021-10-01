TBMM'de 27. Dönem 5. Yasama Yılı Başkan Erdoğan'ın konuşması ile açılacak





Bu kapsamda milletvekillerinin, yeni sisteme uygun şekilde parmak izleri alınıyor. İktidar ve muhalefet kulislerinde salgın kurallarına uygun olarak parmak izlerinin alınması için stantlar oluşturuldu. Milletvekili sıralarına, bilgisayar ve şarj bağlantı üniteleri konuldu.



23 yıllık elektronik sistemin yenilenmesiyle, başta TBMM gündemi olmak üzere, kağıt olarak dağıtılan her şey elektronik olarak milletvekili sıralarındaki ekranda dijital ortamda yer alacak.

