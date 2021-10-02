Kolon canavarı Sülün Mehmet elinde balyoz ile görüntülendi!

Her kapıya girip apartman sakinlerini "Burası benim dairem" diyerek taciz eden Demirkıran'dan usanan daire sahiplerinin huzuru kalmadı.
Binaya verdiği zarar nedeniyle gözlerine uyku girmediğini söyleyen bina sakinleri, "Kolonları kırdı, bina risk altında, sürekli 'sallandık mı, bir şey mi oluyor' diye diken üstündeyiz. Gözümüze uyku girmiyor" dedi.
Sülün Mehmet lakaplı Mehmet Rasim Demirkıran'ın kolonlarına hasar verdiği Sultangazi'deki binanın sakinleri, evlerini balyozlu Sülün Mehmet'ten korumak için 7/24 nöbet tutuyor.
YEDİ YİRMİ DÖRT NÖBET TUTUYORLAR
İnsanların canına kast eden Demirkıran'ın elini kolunu sallayarak dışarıda serbest gezmesi tepkiye neden olurken, hasar verdiği binanın sakinleri serbest bırakılan Demirkıran'ın yeniden gelip binaya zarar vermesinden endişe ediyor. Sabah'ın haberine göre gece gündüz binada nöbet tutan apartman yöneticisi Mehmet Ali Abaza, "Can güvenliğimiz yok, bu adama gerekli cezanın verilmesi lazım, uyku haram oldu, çoluk çocuk diken üstünde yaşıyoruz" dedi.