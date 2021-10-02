Kolon canavarı Sülün Mehmet elinde balyoz ile görüntülendi!

HASARLI KOLONLAR SIVAYLA KAPATILDI

Apartman yöneticisi Mehmet Ali Abaza, "Binanın kolonlarını kırdı, kırdığı kolonların üç tanesi çok hasarlı durumda. Belediyeden izin alıp bunları sıvayla kapattırdık ancak yeterli değil taşıyıcı demir ile binanın güçlendirmesi yapılacak, bize de bunun için büyük bir maddi külfet çıktı. Bu şahıs bir daha buraya gelebilir, biz korkuyoruz artık ve gece gündüz nöbet tutuyoruz, sabaha kadar uyuyamıyoruz. Huzurumuz kalmadı. Bu şahıs açık şekilde bizim canımıza kast etti" dedi.

BALYOZLA GELİP DUVARI KIRMIŞ

"Bu adamdan artık bıktık, canımıza kastı var bu adam. Biz artık bıktık evimizde uyuyamıyoruz, hayati tehlikemiz var, savcılarımızın bunun gereğini en kısa zamanda yapmasını istiyoruz" dedi. Abaza, Demirkıran'ın 5 ay önce de elinde balyozla gelip zemin kattaki duvarı kırmaya başladığını ekleyerek "Biz o zaman hemen müdahale ettik" diye konuştu.