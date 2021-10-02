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    • 02.10.2021 08:57
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    Kolon canavarı Sülün Mehmet elinde balyoz ile görüntülendi!

    stanbul Sultangazi'de bir binanın kolonlarını parçalamaya çalışırken yakalanan Sülün Mehmet'in fotoğrafları ortaya çıktı. Daha önce yine binanın zemin katındaki duvarları kırmaya çalışan Demirkıran elinde balyoz ile görüntülendi. Sülün Mehmet lakaplı Mehmet Rasim Demirkıran'ın kolonlarına hasar verdiği Sultangazi'deki binanın sakinleri, evlerini balyozlu Sülün Mehmet'ten korumak için 7/24 nöbet tutuyor.

    Kolon canavarı Sülün Mehmet

    Her kapıya girip apartman sakinlerini "Burası benim dairem" diyerek taciz eden Demirkıran'dan usanan daire sahiplerinin huzuru kalmadı.

    Binaya verdiği zarar nedeniyle gözlerine uyku girmediğini söyleyen bina sakinleri, "Kolonları kırdı, bina risk altında, sürekli 'sallandık mı, bir şey mi oluyor' diye diken üstündeyiz. Gözümüze uyku girmiyor" dedi.



    Sülün Mehmet lakaplı Mehmet Rasim Demirkıran'ın kolonlarına hasar verdiği Sultangazi'deki binanın sakinleri, evlerini balyozlu Sülün Mehmet'ten korumak için 7/24 nöbet tutuyor.

    YEDİ YİRMİ DÖRT NÖBET TUTUYORLAR
    İnsanların canına kast eden Demirkıran'ın elini kolunu sallayarak dışarıda serbest gezmesi tepkiye neden olurken, hasar verdiği binanın sakinleri serbest bırakılan Demirkıran'ın yeniden gelip binaya zarar vermesinden endişe ediyor. Sabah'ın haberine göre gece gündüz binada nöbet tutan apartman yöneticisi Mehmet Ali Abaza, "Can güvenliğimiz yok, bu adama gerekli cezanın verilmesi lazım, uyku haram oldu, çoluk çocuk diken üstünde yaşıyoruz" dedi.

        HASARLI KOLONLAR SIVAYLA KAPATILDI
        Apartman yöneticisi Mehmet Ali Abaza, "Binanın kolonlarını kırdı, kırdığı kolonların üç tanesi çok hasarlı durumda. Belediyeden izin alıp bunları sıvayla kapattırdık ancak yeterli değil taşıyıcı demir ile binanın güçlendirmesi yapılacak, bize de bunun için büyük bir maddi külfet çıktı. Bu şahıs bir daha buraya gelebilir, biz korkuyoruz artık ve gece gündüz nöbet tutuyoruz, sabaha kadar uyuyamıyoruz. Huzurumuz kalmadı. Bu şahıs açık şekilde bizim canımıza kast etti" dedi.

        BALYOZLA GELİP DUVARI KIRMIŞ
        "Bu adamdan artık bıktık, canımıza kastı var bu adam. Biz artık bıktık evimizde uyuyamıyoruz, hayati tehlikemiz var, savcılarımızın bunun gereğini en kısa zamanda yapmasını istiyoruz" dedi. Abaza, Demirkıran'ın 5 ay önce de elinde balyozla gelip zemin kattaki duvarı kırmaya başladığını ekleyerek "Biz o zaman hemen müdahale ettik" diye konuştu.

        UZAKLAŞTIRMA KARARI VAR AMA UMURSAMIYOR
        Bina sakinleri Demirkıran'a karşı uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen Demirkıran bunların hiçbirini tanımıyor yine gelip bina sakinlerini rahatsız etmeye devam ediyor.

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