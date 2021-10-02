Son dakika: Sağlık Bakanlığı 2 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı





Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 973 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.



MASKE VE AŞI ÇAĞRISI: ÖNEM KAZANDI

Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 27.973. Can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım" ifadelerini kullandı.