Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.10.2021 19:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.10.2021 19:50
    ABONE OL

    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 2 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanlığı 2 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 352 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 973 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 973 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.


    MASKE VE AŞI ÇAĞRISI: ÖNEM KAZANDI
    Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 27.973. Can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım" ifadelerini kullandı.

    1 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU





    30 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        30 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        29 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        28 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            27 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            26 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            25 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                24 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                23 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                22 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
                    İmamoğlu’ndan batan İSPARK hakkında tuhaf açıklama
                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 2 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı
                        SON DAKİKA