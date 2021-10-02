Muğla'da 20 milyonluk kaza! Kuru yük gemisi balık çiftliği havuzlarına çarptı





Kazada çipura havuzlarından 1'i parçalandı, 2'si ise zarar gördü. Ağırlıkları 575 gram arasında değişen yaklaşık 750 bin balık, parçalanan havuzlardan denize kaçtı. Sahil Güvenlik ekipleri, olayla ilgili olarak geminin kaptanı ile iki yardımcısının ifadesine başvurdu. Kazanın dikkatsizlik ve tedbirsizlikten meydana geldiğini ileri sürüldü.