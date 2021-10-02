Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.10.2021 14:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.10.2021 14:13
    ABONE OL

    Muğla'da 20 milyonluk kaza! Kuru yük gemisi balık çiftliği havuzlarına çarptı

    Son dakika haberine göre Muğla'nın Güllük Körfezi'nde kuru yük gemisi, balık çiftliklerinin havuzuna çarptı. Birinin parçalandığı, ikisinin zarar gördüğü çipura havuzlarından yaklaşık 750 bin balık denize kaçtı. Şirket yetkilileri, zararlarının 20 milyon liranın üzerinde olduğunu söyledi.

    Muğla’da 20 milyonluk kaza!

    Güllük Körfezi Papaz Adası açıklarında seyreden Queensland bayraklı 139 metrelik Heba-M kuru yük gemisi, dün akşam saatlerinde, kıyıdan 1 deniz mili açıktaki balık havuzlarına çarptı.



    Kazada çipura havuzlarından 1'i parçalandı, 2'si ise zarar gördü. Ağırlıkları 575 gram arasında değişen yaklaşık 750 bin balık, parçalanan havuzlardan denize kaçtı. Sahil Güvenlik ekipleri, olayla ilgili olarak geminin kaptanı ile iki yardımcısının ifadesine başvurdu. Kazanın dikkatsizlik ve tedbirsizlikten meydana geldiğini ileri sürüldü.



    Şirket yetkilisi ise, "Aliağa'dan Güllük'e feldspat madeni yüklemek için gelen gemi havuzlarımıza çarptı. 3 çipura havuzumuzdan 1'i parçalandı, 2' si zarar gördü. 575 gram ağırlığındaki 750 bin balığımız denize kaçtı. 20 milyon lira zararımız var" dedi.



        Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da, "Kazanın meydana geldiği andan itibaren görevlilerimiz ile birlikte sahadayız. İlk belirlemelerimize göre çiftlikteki havuzlardaki zarar 20 milyon lira" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Terör örgütü PKK’da büyük çöküş
        Haberler Güncel Muğla'da 20 milyonluk kaza! Kuru yük gemisi balık çiftliği havuzlarına çarptı
            SON DAKİKA