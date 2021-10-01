Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı Dilek Albayrak annesi, ailesi kimdir, nereli, kaç yaşında? Dilek Albayrak olayı nedir, gerçek mi?

DİDEM ARSLANLA VAZGEÇME DİLEK ALBAYRAK OLAYI NEDİR, GERÇEK Mİ?

Gaziantep'te ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki Dilek Albayrak ailesi tarafından yıllarca istismar edildiğini iddia etti. 12 yaşından bu yana ailesinin kendisine madde kullandırarak başka adamlarla cinsel ilişkiye zorladıklarını anlattı.

DİLEK ALBAYRAK ANNESİ, AİLESİ KİMDİR, NERELİ?

Gaziantep'te doğup büyüdüğü köyde senelerce köydeki tüm erkeklere hep bir şeyler karşılığında satıldığını söyleyen Dilek, ''Bazen 1 kilo patates için, bazen de para için sattıkları oluyordu'' dedi. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının canlı yayında yardım isteyerek ''Küçük kardeşimi de benim gibi kullanıyorlar, tüm ailem işin içinde, beni ve kardeşimi ailemden kurtarın!'' diye ağladı.

"ANNEM VE BABAM ODADA KALIP İZLİYORLARDI''

Didem Arslan Yılmaz'ın "Seni sattıktan sonra o sırada annen, baban ne yapıyor?" sorusuna Dilek, "Annem, babam oturup bizi izliyorlar." yanıtını verince stüdyo buz kesti. Arslan, bu sözlerin ardından gözyaşlarına boğuldu.

Dilek'in eşi Bahattin ise, "Bunlar ne ki. Daha çok şey var. Hepsini anlatacağım, zamanı gelince hepsini anlatacağım" dedi.