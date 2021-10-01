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    • 01.10.2021 12:14
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    Son dakika: Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmeler Ankara'da yapılacak

    Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, yapılan yazılı açıklamada Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 6 Ekim'de Ankara'da yapılacağını duyurdu.

    Bakanlık duyurdu: 6 Ekim’de Ankara’da!

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İstişari görüşmelerin 63'üncü turu 6 Ekim 2021 tarihinde Ankara'da yapılacaktır" denildi.

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