Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İstişari görüşmelerin 63'üncü turu 6 Ekim 2021 tarihinde Ankara'da yapılacaktır" denildi.
- Güncel
- 01.10.2021 12:14
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- Son Güncelleme:
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- 01.10.2021 12:14
Son dakika: Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmeler Ankara'da yapılacak
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, yapılan yazılı açıklamada Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 6 Ekim'de Ankara'da yapılacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İstişari görüşmelerin 63'üncü turu 6 Ekim 2021 tarihinde Ankara'da yapılacaktır" denildi.