FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi'nin fişleme tutanakları ortaya çıktı

Fetullaçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının merkezi olarak bilinen Zaman Gazetesi'nin fişleme yaptığı bir kez daha belgelendi. Gazetenin reklam departmanı tarafından 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından hazırlanan raporlarda, Karadeniz bölgesinde bulunan ve çeşitli iş kollarına ait firmaların tek tek fişlendiği ortaya çıktı. Örgüt mensupları tarafından tutulan raporlarda; Zaman'ı istemeyen kişilerin "aboneliği kabul etmeme" ve "ilan vermeyi reddetme" gerekçelerinin açıkça yazıldığı tespit edildi.
ŞİRKETLER FİŞLENMİŞ
FETÖ'nün yayın organına Zaman Gazetesi'ne kayyum olarak atanan Sezai Şengönül, örgütün yapılanmasını deşifre eden bilgiler verdi. Şengönül, FETÖ'nün fişleme kodlarını, "Girift İn" ismini verdiği kitabında anlattı:
"Bir gün kayyım yönetimine bir evrak ulaştı. Bir müşteri listesiydi. İlgili liste üzerinde firmaların karşısında kiminle görüşüldüğü, firma ismi, bütçe teklifi, reklam vermeme gerekçeleri de açıkça not edilmişti. O listelerde kabaca 100'den fazla firma adı vardı. Bu listede fişleme gibi bir durum söz konusuydu!"
"ÇOCUKLARINI OKULDAN ALDI. GAZETEYİ KESTİ"
Sabah'ın haberine göre FETÖ tarafından fişlenen belediyeler ve firmalar ile ilgili şu notlar düşüldü:
*X şirketinin sahibi bize yakın ortağı da AKP'ye yakın ama dikkat çekmeyelim, biraz bekleyelim, 17-25 den sonra bize sıkıntı olabilir, bu gazete de ilan vermemiz.
*Y şirketinin sahibi AKP'li reklam vermeyeceğini söyledi.
*Z Şirketinin genel müdürü hiç bir grup şirketinin Zaman ile işinin olmayacağını hatta 'Kullandığım ilaç Zaman gazetesine sarılı olsa idi o ilacı da kullanmazdım' dedi.