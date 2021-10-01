FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi'nin fişleme tutanakları ortaya çıktı





"ÇOCUKLARINI OKULDAN ALDI. GAZETEYİ KESTİ"

Sabah'ın haberine göre FETÖ tarafından fişlenen belediyeler ve firmalar ile ilgili şu notlar düşüldü:

*X şirketinin sahibi bize yakın ortağı da AKP'ye yakın ama dikkat çekmeyelim, biraz bekleyelim, 17-25 den sonra bize sıkıntı olabilir, bu gazete de ilan vermemiz.

*Y şirketinin sahibi AKP'li reklam vermeyeceğini söyledi.

*Z Şirketinin genel müdürü hiç bir grup şirketinin Zaman ile işinin olmayacağını hatta 'Kullandığım ilaç Zaman gazetesine sarılı olsa idi o ilacı da kullanmazdım' dedi.