Oğuzhan Asiltürk kimdir, kaç yaşındaydı? Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk neden öldü, hastalığı neydi?

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

Bir dönem T.C. İçişleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak da hizmet veren Mevcut Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, 25 Mayıs 1935 tarihinde dünyaya geldi. Bugün 86 yaşında olan Oğuzhan Asiltürk ilkokul, ortaokulu ve liseyi Malatya'da okudu.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunu olan Oğuzhan Asiltürk bir süre Serbest Müşavir Mühendislik, yaptıktan sonra siyasete atıldı.

Siyasi kariyeri boyunca 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekilliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yapan Oğuzhan Asiltürk evli ve dört çocuk babasıdır.