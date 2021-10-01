Yunanistan’dan göçmenlere insanlık dışı müdahale!

Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, 29 Eylül günü saat 10.30 sıralarında, balıkçılardan gelen, Kuşadası Milli Parkı'ndaki karadan ulaşımın olmadığı koyda mahsur kalan 2 kişi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Kuşadası açıklarındaki Bayrak ile Sisam Adası koyundaki düzensiz göçmenler Somali uyruklu Hassan Kaaafi ve Eritre uyruklu Muhaas Ali kurtarılıp, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi.
Bu anları görüntüleyen DHA ekibinin Sahil Güvenlik botunda röportaj yaptığı düzensiz göçmenler, Kuşadası'ndan 1 hafta önce yasa dışı yollarla geçtikleri Yunanistan'ın Sisam Adası'nda yakalanıp, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına en yakın noktadan denize atıldıklarını anlattı. 3 gün aç ve susuz bırakılıp, cop ve sopalarla dövülerek, para ve değerli eşyalarının alındığını ileri süren düzensiz göçmenler, Kuşadası Milli Parkı'ndaki koya kadar yüzüp, canlarını kurtardıklarını söyledi.
SAKLAMAYI BAŞARDIĞI CEP TELEFONU, HAYATLARINI KURTARMIŞ
Aynı gün ve saatlerde Didim Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri tarafından da yelkenli tekneyle İtalya'ya geçmeye çalışırken, Yunan unsurlarınca yakalanıp, lastik botla Türk kara sularına itildiği belirlenen, aralarında 8 çocuk ve 12 kadının da bulunduğu toplam 48 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yakalanan Suriye, İran, Kırgızistan ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi.