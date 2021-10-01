Yunanistan’dan göçmenlere insanlık dışı müdahale!





7 BİN GÖÇMEN, TÜRK KARA SULARINA İTİLDİ

Ayrıca umuda yolculukta binlerce kaçak göçmen de Yunan askeri tarafından yakalanıp, Türk kara sularına itiliyor. Bu olaylar, Sahil Güvenlik Komutanlığı faaliyet raporlarıyla ortaya koyuluyor. Çanakkale, Balıkesir ile İzmir Dikili ilçesinden Midilli, Çeşme ilçesinden Sakız, Menderes ilçesinden Sisam, Aydın Kuşadası ilçesinden Sisam, Didim ilçesinden Farmakonisi (Bulamaç), Muğla'nın Marmaris ilçesinde Rodos, Antalya'nın Kaş ilçesinden Meis ve Muğla'nın Bodrum ilçesinden İstanköy adalarına yasa dışı yollardan geçmek için denize açılan 7 bin 718 göçmenin Yunan güvenlik güçlerince engellenip, Türk kara sularına itildiği belirtildi. Çoğu Suriye, Afganistan, Filistin, Irak, Mısır, Kongo, Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi farklı ülkelerden daha iyi yaşam için umuda yolculuğa çıkan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin bu engellemeler sırasında zor anlar yaşadığı kaydedildi.