Muharrem İnce'den "Bizi sattınız" tepkisine "CHP beni sattı" yanıtı

Neden sorusunun ardından konuşmasına devam eden kadın "Ben geçen seçimlerde kapı kapı dolaştım. Oy istedim sizin için, ama siz ne dediniz. Kaç bin arkamda dediniz" İncenin cevabı ise "50 bin.. Dinleyecekseniz anlatayım" derken Kadın "Bana o gün anlatacaktınız. O gün çıkıp açıklama yapacaktınız. Siz bizi sattınız" sözleriyle eleştirdi.

"CHP BENİ SATTI"

Kadının "sattınız" sözüne ise Muharrem İnce, "Beni satan CHP, 12 bin sandığa gözlemci koymadı. Belgesini göndereyim mi size" sözleriyle cevap verdi.