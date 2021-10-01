Muharrem İnce'den "Bizi sattınız" tepkisine "CHP beni sattı" yanıtı

CHP yönetimine ağır eleştirilerde bulunarak partiden ayrılan ve Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Aydın'ın Didim ilçesinde esnaf gezisinde "Bizi sattınız" tepkisiyle karşılaştı.
Aydın ve ilçelerini ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Didim'deki esnaf gezisinde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir kadın İnce'ye tepkisini dile getirdi.
"BİZİ SATTINIZ"
İnce'ye seslenen ve adı öğrenilemeyen kadın "Muharrem Bey ben size hakkımız helal etmiyorum" demesinin ardından İnce "neden" diye sordu.
Neden sorusunun ardından konuşmasına devam eden kadın "Ben geçen seçimlerde kapı kapı dolaştım. Oy istedim sizin için, ama siz ne dediniz. Kaç bin arkamda dediniz" İncenin cevabı ise "50 bin.. Dinleyecekseniz anlatayım" derken Kadın "Bana o gün anlatacaktınız. O gün çıkıp açıklama yapacaktınız. Siz bizi sattınız" sözleriyle eleştirdi.
"CHP BENİ SATTI"
Kadının "sattınız" sözüne ise Muharrem İnce, "Beni satan CHP, 12 bin sandığa gözlemci koymadı. Belgesini göndereyim mi size" sözleriyle cevap verdi.