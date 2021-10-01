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    • 01.10.2021 18:52
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'deniz yetki alanı ve hava sahası' tepkisi: Hukuka aykırıdır

    Doğu Akdeniz'de bulduğu her fırsatta gerilimi tırmandıracak hamlelere imza atan Yunanistan yine rahat durmuyor. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan Savunma Bakanı’nın Fransa ile yaptıkları savunma anlaşmasının deniz yetki alanlarını da kapsadığı yolundaki açıklamasına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada,“Yunanistan’ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan’ın uluslararası toplum tarafından da sorgulanan bu iddialarını, NATO İttifakına zarar verecek şekilde, Türkiye karşıtı ikili askeri ittifaklar kurmak suretiyle bize kabul ettirebileceğini düşünmesi boş bir hayaldir. " ifadelerine yer verildi.

    Yunan yine hayal kuruyor!

    Doğu Akdeniz'de bulduğu her fırsatta gerilimi tırmandıracak hamlelerde bulunan Yunanistan'ın Fransa ile imzaladığı anlaşma sonrası yaptığı açıklamaya Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi.


    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Savunma Bakanı'nın Fransa ile yaptıkları savunma anlaşmasının deniz yetki alanlarını da kapsadığı yolundaki açıklaması hakkında sorulan soruyu cevapladı.

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç şu ifadeleri kullandı:

    HUKUKA AYKIRIDIR
    "Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan'ın uluslararası toplum tarafından da sorgulanan bu iddialarını, NATO İttifakına zarar verecek şekilde, Türkiye karşıtı ikili askeri ittifaklar kurmak suretiyle bize kabul ettirebileceğini düşünmesi boş bir hayaldir.

        BEYHUDE ÇABALAR
        Bu tür beyhude çabalar, Ege ve Akdeniz'de hem kendi haklarımızı hem de KKTC'nin haklarını korumak konusundaki kararlılığımızı daha da arttıracaktır. Yunanistan'ın işbirliği yerine silahlanma, Türkiye'yi izole etme ve yabancılaştırma politikası, esasen kendisine ve üyesi olduğu AB'ye zarar verecek, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorunlu bir politikadır"

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