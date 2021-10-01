Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'deniz yetki alanı ve hava sahası' tepkisi: Hukuka aykırıdır

Doğu Akdeniz'de bulduğu her fırsatta gerilimi tırmandıracak hamlelerde bulunan Yunanistan'ın Fransa ile imzaladığı anlaşma sonrası yaptığı açıklamaya Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Savunma Bakanı'nın Fransa ile yaptıkları savunma anlaşmasının deniz yetki alanlarını da kapsadığı yolundaki açıklaması hakkında sorulan soruyu cevapladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç şu ifadeleri kullandı:
HUKUKA AYKIRIDIR
"Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan'ın uluslararası toplum tarafından da sorgulanan bu iddialarını, NATO İttifakına zarar verecek şekilde, Türkiye karşıtı ikili askeri ittifaklar kurmak suretiyle bize kabul ettirebileceğini düşünmesi boş bir hayaldir.