Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'deniz yetki alanı ve hava sahası' tepkisi: Hukuka aykırıdır

BEYHUDE ÇABALAR

Bu tür beyhude çabalar, Ege ve Akdeniz'de hem kendi haklarımızı hem de KKTC'nin haklarını korumak konusundaki kararlılığımızı daha da arttıracaktır. Yunanistan'ın işbirliği yerine silahlanma, Türkiye'yi izole etme ve yabancılaştırma politikası, esasen kendisine ve üyesi olduğu AB'ye zarar verecek, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorunlu bir politikadır"

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