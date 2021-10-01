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    Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı James Austin ile görüştü

    Türkiye ile ABD arasında kritik bir temas gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

    Türkiye ile ABD arasında kritik temas!

    Türkiye ile ABD arasında kritik bir temas gerçekleştirildi.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    ELE ALINAN KONULAR
    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ile Austin arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

    Akar ve Austin, daha yakın iş birliği ve koordinasyon ile iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

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