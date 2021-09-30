Son dakika! Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına muhteşem yatırım

Son dakika haberi... Tarihi Develioğlu Köprüsü'nde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını inceleyerek köprü hakkında bilgilendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 119 milyar lira yatırım yaptık." dedi.
Dev eserler yaptıkları gibi tarihide sahip çıktıklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Kızılırmak Nehri üzerindeki tarihi Develioğlu Köprüsü'nün uzunluğu yaklaşık 140 metre, genişliği de 3.6 metre olarak yıllarca Kaleciklilere hizmet verdi. Selçuklular zamanında 11'inci yüzyılda yapılan köprümüzde 7 göz var. İnşallah Karayolları Genel Müdürlüğü'müzün de güzel çalışmalarıyla kurulun kabul ettiği projeler doğrultusunda yenileme çalışmalarımıza başladık'' dedi.
"ÜLKEMİZİN 4 BİR NOKTASINDA DÜNYANIN EN ÖNEMLİ PROJELERİNİ YAPIYORUZ"
Tarihi Develioğlu Köprüsü'nde incelemelerde bulunduktan sonra basın açıklaması gerçekleştiren Bakan Karaismailoğlu, ''Bu sabah Ankara Kalecik'teyiz. Bugün yine Akyurt'ta da önemli açılışlar yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin 4 bir noktasında dünyanın en önemli projelerini yapıyoruz. Bunları yaparken bir taraftan da tarihimize, kültürümüze de sahip çıkıyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün sorumluluğunda olan tarihi köprülerimize de sahip çıkarak; onları yenileyip hayata kazandırıyoruz. Bunun için bugün Kalecik'te tarihi Develioğlu Köprüsü'nün restorasyon çalışmalarını incelemek üzere buradayız'' dedi.
"EYLÜL AYI ANKARA İÇİN ÇOK BEREKETLİ GEÇTİ"