Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.09.2021 22:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.09.2021 22:57
    ABONE OL

    Son dakika: EPDK duyurdu! 1 Ekim itibarıyla geçerli nihai elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadı

    Son dakika haberi... Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Ekim itibarıyla geçerli olacak nihai elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığını açıkladı. EPDK'dan yapılan açıklamada "Manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini önemle hatırlatırız" ifadelerine yer verildi.

    EPDK’dan son dakika elektrik fiyatı açıklaması

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik satış fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımladı.




    EPDK'den yapılan açıklamada, elektrik tarifelerinde gerçekleştirilen bütün değişikliklerin kurum tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldığı ve Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.



    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "1 Ekim 2021 itibarıyla nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Belirlenen birim bedellerle ilgili hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi tüketicilerimizin faturalarına gizli ya da açık şekilde ek bir bedel yansıtamaz. Bu konuda yapılan manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini de önemle hatırlatırız."
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Binomo’da yatırım, pratik yapılarak öğreniliyor
    Haberler Güncel Son dakika: EPDK duyurdu! 1 Ekim itibarıyla geçerli nihai elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadı
        SON DAKİKA