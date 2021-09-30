Meclis ne zaman açılıyor 2021? TBMM Genel Kurulu toplantısı saat kaçta yapılacak? 27. Dönem 5. Yasama Yılı Meclis gündeminde neler var?

Ekim ayının ilk gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılacağı tarih araştırılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılacağı tarih belli oldu. Bu nedenle TBMM'nin açılacağı tarihi merakla araştırıyor. Peki, Meclis ne zaman açılıyor? BMM Genel Kurulu toplantısı saat kaçta yapılacak? 27. Dönem 5. Yasama Yılı gündeminde neler var? İşte tüm detaylar!
MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?
Meclis, 2,5 aylık aranın ardından 01 Ekim'de mesaiye başlayacak. TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı için 01 Ekim 2021 Cuma günü saat 14.00'te özel gündemle toplanacak.
Meclis'te ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.
MEB BAKANI MAHMUT ÖZER YEMİN EDECEK
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Başkan Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek. Erdoğan'ın konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yemin edecek.
Genel Kurul, daha sonra başka konuyu ele almadan çalışmalarını tamamlayacak.