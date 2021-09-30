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    • 01.10.2021 06:28
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    Meclis ne zaman açılıyor 2021? TBMM Genel Kurulu toplantısı saat kaçta yapılacak? 27. Dönem 5. Yasama Yılı Meclis gündeminde neler var?

    Meclis'in açılacağı tarih ve saat ekim ayının ilk gününde en merak edilen konular arasında yer aldı. 17 Temmuz tarihinde 2,5 aylık tatile giren Meclis yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı için açılışta tören düzenleyecek. Meclis'in açılmasıyla birlikte milyonları ilgilendiren 3600 ek göstergenin de gündeme gelmesi bekleniyor. Öte yandan Meclis'in yeni yasama yılındaki ilk işi, 2020 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu'nu istişare etmek olacak. Peki, Meclis ne zaman, saat kaçta açılıyor? TBMM Genel Kurulu toplantısı ne zaman? Meclis gündeminde neler var? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Meclis ne zaman açılıyor 2021? TBMM Genel Kurulu toplantısı saat kaçta yapılacak?

    Ekim ayının ilk gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılacağı tarih araştırılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılacağı tarih belli oldu. Bu nedenle TBMM'nin açılacağı tarihi merakla araştırıyor. Peki, Meclis ne zaman açılıyor? BMM Genel Kurulu toplantısı saat kaçta yapılacak? 27. Dönem 5. Yasama Yılı gündeminde neler var? İşte tüm detaylar!

    MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

    Meclis, 2,5 aylık aranın ardından 01 Ekim'de mesaiye başlayacak. TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı için 01 Ekim 2021 Cuma günü saat 14.00'te özel gündemle toplanacak.

    Meclis'te ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

    MEB BAKANI MAHMUT ÖZER YEMİN EDECEK

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Başkan Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek. Erdoğan'ın konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yemin edecek.

    Genel Kurul, daha sonra başka konuyu ele almadan çalışmalarını tamamlayacak.

        MECLİS GÜNDEMİNDE NELER VAR?

        Meclis'in yeni yasama yılındaki ilk işi, 2020 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu'nu görüşmek olacak.

        Bu arada 5 Ekim Salı günü siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

        Meclis'e 17 Ekim'e kadar 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi gelecek. Meclis Başkanlığına sunulacak bütçe, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

        Meclis'i 2022 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündem bekliyor. Meclis, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak.

        Meclis'in bu süreçte en öncelikli işlerinden birinin, seçim kanunu ile ilgili değişiklikler içeren ve seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini de öngören kanun teklifi olması bekleniyor.

        Bütün toplumsal kesimlerin lehine, kolaylaştırıcı düzenlemeler de içeren vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifinin, TBMM Başkanlığına sunulması öngörülüyor.

        PARİS İKLİM ANLAŞMASI, MECLİS'İN ONAYINA SUNULACAK

        İklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren Paris İklim Anlaşması'nın ekimde Meclis'in onayına sunulması planlanıyor. Paris İklim Anlaşması'nı onaylayan ülkelerin, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak ve 2050'ye kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlamak için taahhütlerini hayata geçirmesi gerekiyor.

        DEZENFORMASYON VE NEFRET SÖYLEMİNE KARŞI HUKUKİ DÜZENLEME

        Dezenformasyon ve nefret söylemiyle mücadele amacıyla sosyal medyaya yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin Meclis'e sunulması bekleniyor. Bu kapsamda uluslararası örnekler de incelenerek, kişisel verilerin ve kişilik haklarının korunacağı, gerek geleneksel gerek yeni iletişim mecralarındaki itibarsızlaştırma, karalama, yalan ve iftira kampanyalarına karşı hukuki düzenleme yapılacağı belirtiliyor.

        SPOR KULÜPLERİNE MALİ ŞEFFAFLIK

        Yeni yasama yılında, spor kulüplerine yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin de Meclis gündemine gelmesi için çalışma yürütülüyor. Taslak çalışmaya göre, spor kulüpleri için mali şeffaflık hedefleniyor. Kulüp yöneticilerinin, kendi dönemlerindeki borçlarından sorumlu olması, kulüplerin dernek statüsünden çıkarılarak anonim şirket gibi yönetilmesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca denetlenmesi öngörülüyor.

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        Haberler Güncel Meclis ne zaman açılıyor 2021? TBMM Genel Kurulu toplantısı saat kaçta yapılacak? 27. Dönem 5. Yasama Yılı Meclis gündeminde neler var?
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