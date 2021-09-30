Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? CTE son dakika duyurdu: Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?

Beklenen duyuru geldi. Milyonlarca kişi bu açıklamayı bekliyordu. Bilindiği üzere açık cezaevi izinleri 30 Eylül 2021 Perşembe günü yani bugün sona eriyordu. Ancak CTE resmi sitesinde yayınlanan ' 7242 sayılı kanun kapsamında bazı hükümlüler için uygulanan covid-19 izni' başlıklı duyuruyla birlikte beklenen haber geldi ve açık cezaevi izin süresi uzatıldı. Peki, Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı? İşte o açıklama!
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI! AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "27/09/2021 tarih ve 13588366-149-1220 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
** Bu açıklamaya göre açık cezaevi izinleri 30 Kasım 2021 tarihine kadar uzatılmış oldu.
Kimlerin Cezaları Açık Cezaevinde İnfaz Edilir?
Hükümlünün cezaevinde infaz koşullarının zaman içerisinde hafiflemesi ve sonuçta şartla salıverme ile tahliyesi önemli bir koşula bağlıdır: "cezanın belirli bir kısmının iyi halli olarak geçirmek". İşte şartla salıverilecek hükümlüyü dış dünyaya hazırlayan ve iyi halini ödüllendiren önemli bir mekanizma da açık cezaevinde cezanın infazına devam edilmesidir.
Bu süreçte hem cezaevi koşulları rahatlamakta hem de dış dünyayla bağlantı kolaylaşmakta ve artmaktadır. Hedef, kapalı kurumda kalan hükümlünün, şartla salıvermenin deneme süresinden önce, topluma uyumunu, iş bulmasını, ailesi ile çevresi ile kaynaşmasını sağlamaktır.
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu'nun 14'üncü maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır.