Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? CTE son dakika duyurdu: Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI! AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "27/09/2021 tarih ve 13588366-149-1220 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

** Bu açıklamaya göre açık cezaevi izinleri 30 Kasım 2021 tarihine kadar uzatılmış oldu.

Kimlerin Cezaları Açık Cezaevinde İnfaz Edilir?



Hükümlünün cezaevinde infaz koşullarının zaman içerisinde hafiflemesi ve sonuçta şartla salıverme ile tahliyesi önemli bir koşula bağlıdır: "cezanın belirli bir kısmının iyi halli olarak geçirmek". İşte şartla salıverilecek hükümlüyü dış dünyaya hazırlayan ve iyi halini ödüllendiren önemli bir mekanizma da açık cezaevinde cezanın infazına devam edilmesidir.