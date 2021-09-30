Başkan Erdoğan, Putin'le görüşmek üzere günübirlik Rusya'ya gitti: Bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya'nın Soçi kentine gitti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

'GERİ DÖNMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'

Bir diğer konu da tabii savunma sanayinde attığımız adımlar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da malum zevat hep bize bazı konuları özellikle sordular. Biz de onlara zaten gereken cevabı verdik. Çünkü attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil. Özellikle şuna inanıyorum, yani bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var. Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar da büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı."

BAŞARILI ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Rusya Devlet Başkanı Putin ise şunları söyledi: "Türkiye ile işbirliğimiz, uluslararası arenada başarılı bir şekilde sürüyor. Burada hem Suriye hem de Libya ile ilgili tutumlarımızı kastediyorum."

VERİMLİ BİR GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık..." dedi. Putin de ziyareti için Erdoğan'a teşekkür ederek şu ifadeyi kullandı: Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız.

ANTİKOR HESABI

Putin, Başkan Erdoğan ile bir süre ayak üstü sohbet etti. 30 çalışanının Covid olduğunu söyledi. Kendisine bir şey olmadığını belirti. Erdoğan'ın antikor sayısını sorması üzerine 15 veya 16 olduğunu dile getirdi. Başkan Erdoğan kendisinin antikor sayısının 1000'in üzerinde olduğunu belirtti. Putin'in Erdoğan'a 3'üncü aşıyı Sputnik olmasını tavsiye etmesi üzerine Erdoğan, "Onu ben de BioNTech olarak aldım" dedi.