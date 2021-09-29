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    • 29.09.2021 09:16
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    Son dakika! 28 Şubat hükümlüsü dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir Adli Tıp Kurumu’na getirildi

    Gelen son dakika haberine göre, 28 Şubat davası hükümlüsü dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, sağlık durumunun tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

    İHA
    Çevik Bir Adli Tıp Kurumu’na getirildi

    Son dakika haberi... Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kararlarının onaması sonrası haklarında tutuklama kararı verilen emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında olduğu 14 emekli general cezaevine girmişti.

    Generallerin ilerlemiş yaşları nedeniyle yaşadıkları sağlık sorunları, infaz erteleme ihtimalini gündeme getirmişti. Sağlık sorunları olan emekli generaller Çetin Doğan ve Vural Avar için de Adli Tıp Kurumu'na sevk kararı alınmıştı.

    Çevik Bir, Adli Tıp Kurumu'na, saat 08.30 sıralarında polis önlemleriyle getirildi. Adli Tıp Kurumu, Çevik Bir'in cezaevi şartlarında tedavisinin yapılamayacağına karar verirse infaz ertelemesi söz konusu olacak.

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    Haberler Güncel Son dakika! 28 Şubat hükümlüsü dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir Adli Tıp Kurumu’na getirildi
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