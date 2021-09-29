YKS 3. tercih dönemi hakkında araştırmalar başladı. YKS 2. tercih dönemi için heyecan doruktayken 3. ek tercih başvuruları da beraberinde merak edilerek araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sene YKS kapsamında 3 tercih dönemi olacak. Peki, YKS 3. ek tercihler ne zaman? YKS 3. ek yerleştirme başvuru tarihleri belli oldu mu 2021? 3. tercihlerde 140 puan geçerli olacak mı? İşte konu hakkında tüm detaylar!
3.EK TERCİHLER NE ZAMAN?
2. ek tercihlerin açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından yapılacak olan duyuru ile 3. ek tercihlerin tarihi açıklanacaktır.
YKS 3. EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
3. ek tercihlerin tarihi henüz belli değildir. Açıklanmasının ardından takvim.com.tr'de yer alacaktır.