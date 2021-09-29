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    • 29.09.2021 09:10
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    YKS 3. ek tercihler ne zaman? YKS 3. ek yerleştirme başvuru tarihleri belli oldu mu 2021? 3. tercihlerde 140 puan geçerli olacak mı?

    YKS ek tercih süreci son sürat devam ediyor. YKS 2. ek tercihlerinin başlamasına az bir süre kala 3. ek tercihleri hakkında detaylar araştırılıyor. Tercih süreci esnasında herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ek tercihlerle hakkını elde edip şansını deniyor. 140-150 arası puan alanlar için başlatılacak 2. ek tercih ile birlikte bu sene toplam üç tercih dönemi açılacak. Peki, YKS 3. ek tercihler ne zaman? YKS 3. ek yerleştirme başvuru tarihleri belli oldu mu 2021? 3. tercihlerde 140 puan geçerli olacak mı? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    YKS 3. ek tercihler ne zaman 2021?

    YKS 3. tercih dönemi hakkında araştırmalar başladı. YKS 2. tercih dönemi için heyecan doruktayken 3. ek tercih başvuruları da beraberinde merak edilerek araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sene YKS kapsamında 3 tercih dönemi olacak. Peki, YKS 3. ek tercihler ne zaman? YKS 3. ek yerleştirme başvuru tarihleri belli oldu mu 2021? 3. tercihlerde 140 puan geçerli olacak mı? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    3.EK TERCİHLER NE ZAMAN?

    2. ek tercihlerin açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından yapılacak olan duyuru ile 3. ek tercihlerin tarihi açıklanacaktır.

    YKS 3. EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

    3. ek tercihlerin tarihi henüz belli değildir. Açıklanmasının ardından takvim.com.tr'de yer alacaktır.

        YKS 140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAKLAR?

        ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, şu detayı paylaştı; "Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. ""İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."
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        Haberler Güncel YKS 3. ek tercihler ne zaman? YKS 3. ek yerleştirme başvuru tarihleri belli oldu mu 2021? 3. tercihlerde 140 puan geçerli olacak mı?
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