"MİT'çileri öldürün" diyen PKK elebaşı Mustafa Karasu'ya Iraklılardan cevap: Cesaretin varsa ininden çık, sen yap

Türkiye, silahlı kuvvetleri ve istihbaratı ile girilmez denen yerlere giriyor, yapılmaz denenleri yapıyor. Köşeye sıkışan terör örgütü de halkı Türkiye'ye karşı örgütlemek için çabalıyor.
"MİT'ÇİLERİ YAŞATMAYIN!"
Sabah'ın ulaştığı bilgilere göre, PKK/KCK terör örgütü elebaşı ve sözde KCK yürütme konseyi üyesi 'Avareş' kod adlı Mustafa Karasu'nun Süleymaniye'de Millî İstihbarat Teşkilatının (MİT) rahatlıkla dolaştığını; Süleymaniye halkının MİT'e tepki göstermesi, Süleymaniyelilerin MİT personelini orada yaşatmaması gerektiğini söylediği bildirildi.
"CESARETİN VAR İNİNDEN ÇIK SEN YAP"
Süleymaniye halkının ileri gelenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar ve etkisiz hale getirilen sözde lider kadrodaki artış nedeniyle sıranın kendisine geleceğinden korkan ve saklandığı yerden çıkamayan terörist elebaşı Karasu'ya "O kadar cesaretin varsa çık ortaya sen yap" çağrısında bulundu.