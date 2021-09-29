Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanacak

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) iç ve dış politikaya dair kritik başlıklarla toplanacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, Afganistan'daki son durum ele alınacak. Bölgenin istikrara kavuşması için uluslararası alanda atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Afganistan kaynaklı göç baskısına yönelik alınan önlemler gözden geçirilecek.
İDLİB'E YÖNELİK ARTAN SALDIRILAR GÖRÜŞÜLECEK
Suriye'deki gelişmeler de kurulun gündemine gelecek. Özellikle İdlib'e yönelik artan saldırılar ile bölgede görevli Türk askerinin durumu görüşülecek.
TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPILACAK
Terörle mücadele operasyonları masadaki bir diğer başlık. PKK, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadeleye ilişkin bir değerlendirme yapılacak.
Yurt içindeki Eren operasyonları ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında gelinen son durum ele alınacak.