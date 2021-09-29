MEB görev yeri belgesi sorgulama! MEB tayin yeri sorgulama meb.gov.tr e-Devlet personel görev yeri belgesi nereden alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı." ifadelerine yer verildi. Peki, MEB görev yeri belgesi nasıl alınır? İşte meb.gov.tr e-Devlet MEB personel tayin görev yeri belgesi sorgulama işlemine dair bilgiler...

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OKULLAR KAPANACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan son Kabine Toplantısında yüz yüze eğitimle ilgili "Eğitim, hükümetlerimiz döneminde en büyük yatırım yaptığım alandır. Salgın sürecinden uzaktan yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerinin yüz yüze eğitiminin yerini alamadığını gördük. Onun için bu sene Yüz Yüze Eğitim için kararlı bir tutum ortaya koyduk. 6 Eylül'de başlayan eğitim faaliyetleri alınan tedbirlerle başarı ile yürütülüyor. 1,5 yıllık aranın ardından elbette ufak tefek aksaklıklar olmuştur. Ama bunlarda ilgili kurumlarımız tarafından süratle giderilmiştir. 722 milyonluk ödeneği yerlerine ulaştırdık. Öğretmenlerimizin aşılama oranları artarken velilerimizi ve aşı sırası gelen öğrencileri de aşı olmaya davet ediyoruz." dedi.

BAKAN FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Koca ise "Okulların 3 hafta açık kalmasıyla 0-17 yaş arasındaki vaka sayısının 1 kat daha arttığını belirten Bakan Koca, "Yani ortalama aktif vakamız 400 bin civarında, 400 bin diyelim. 4'te 1'i 0-17 yaş grubunda yani yüzde 25'i. Daha önce yüzde 10-11 oranındaydı ama bu vaka sayılarındaki artış, hastane yatışına yüzde 10 oranında yansıdı. Yoğun bakım ve entübe sayılarına yansımadı. Tedirgin olunacak bir durum yok. Bu vaka artışı hastane yükünün artışına sebep olmuyor veya yoğun bakım ve entübe sayılarını değiştirmedi. Yakın takip ediyoruz. Bu 3 haftalık sonuç. Önümüzdeki dönemde bir değişiklik olursa zaten söylemiş olacağız. Bu anlamda tedirgin olunabilecek bir durumun olmadığını, okulları bu yıl her halükarda açık tutacağımızı söylemiştim. En son kapanan değil asla kapanmayan. Bilim Kurulu olarak Sağlık Bakanlığı olarak ikili ve hafta sonu eğitim dahil olmak üzere bütün alternatiflerin denenerek okulların açık kalmasını, sadece Milli Eğitim değil üniversiteler için de bunu düşünüyoruz" diye konuştu.