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    • 28.09.2021 17:37
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    Son dakika: Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüşecek!

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekim sonunda Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi marjında ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi. Görüşmede sadece ikili meselelerin değil, S-400 ve F-35 konusundaki adımların da ele alınması bekleniyor.

    Başkan Erdoğan Biden ile görüşecek! Tarih belli oldu

    İki lider son olarak14 Haziran'da Belçika'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

    Bu kez önümüzdeki günlerde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nde baş başa görüşecek.


    GÜNDEMDE SICAK MADDELER VAR
    Sadece ikili meseleler değil S-400 ve F-35 konusundaki adımların da bu görüşmede ele alınması bekleniyor.

    Diğer gündem maddesinin de Afganistan'daki son durumun olması bekleniyor.

    "DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE BİR DURUM YAŞAMADIM!"
    Geçen hafta Cuma namazı çıkışında konuşan Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile ilgili bir soruya, "Daha önce hiçbir ABD lideriyle bu durumu yaşamadım" demişti. Erdoğan, Soçi'de Putin ve Reisi ile yapacağı zirveye ve Kovid-19 gündemine de değinmişti.

    ABD'DEN TÜRKİYE'YE KÜSTAH TEHDİT
    Başkan Erdoğan'ın, Türkiye'nin Rusya'dan ikinci parti S-400 almayı planladığını söylemesi üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı "Türkiye'yi Rusya'dan daha fazla askeri malzeme almama konusunda uyarıyoruz. Bu yaptırımları tetikler" demişti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüşecek!
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