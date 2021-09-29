İlk kez Başkan Erdoğan duyurdu! Her ilde devreye alınıyor! Meclis'e geleceği tarih belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde yaptığı konuşmada; külfeti azaltan, zahmeti kaldıran, yargının iş yükünü düşüren alternatif çözüm yolunu daha hukuk sistemine kazandırmayı hedeflediklerine dikkat çekerek, her ilde sulh komisyonlarını devreye alacaklarını söyledi.
Erdoğan'ın açıkladığı her ilde sulh komisyonu kurulmasına yönelik Adalet Bakanlığınca yürütülen düzenlemenin Yargı Reformu kapsamında yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şekilleneceği öğrenilirken, söz konusu düzenlemenin detaylarına SABAH ulaştı.
ADLİ YARGI DAVALARINI DA KAPSAYACAK
İdari uyuşmazlıkların mahkemelere gitmeden önce çözülmesi ve bu suretle vatandaşların işlerinin kolaylaştırılması amacıyla yeni bir düzenleme geliyor. Kişiler ile idarelerin taraf oldukları uyuşmazlıkların en az masrafla, hızlı ve dostane bir şekilde çözümlenmesi amacıyla sulh uygulaması yeniden yapılandırılıyor. Yalnızca idari yargıda değil, adli yargıda görülen ve kamu kurumlarının taraf olduğu davaları da kapsayacak olan düzenleme yeni yasama döneminde TBMM'de şekillenecek.
Başkan Erdoğan'ın duyurduğu ve yeni yasama döneminde TBMM gündemine getirilmesi planlanan düzenlemede, idarelerin bünyesindeki sulh komisyonlarının yeniden yapılandırılması, idare merkez ve taşra teşkilatında birden fazla sulh komisyonunun kurulması ile idarelerin taraf olduğu bazı adli ve idari uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce sulh yoluna başvurunun zorunlu hale getirilmesi yer alıyor.