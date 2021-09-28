Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı CTE son dakika | Resmi Gazete ile açık cezaevi izinleri eylülde bitiyor mu 2021? 30 Kasım'a kadar...

Açık cezaevi izinleri hakkında araştırmalar son günlerde hız kazandı. 30 Eylül tarihinde sona eren açık cezaevi izinlerinin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı konusu kapsamında gözler CTE son dakika duyurularına ve Resmi Gazete kararlarına çevrildi. Adalet Bakanlığı, 30 Kasım tarihine kadar açık cezaevi izinlerini uzatma yetkisine sahip olacak. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Resmi Gazete kararı ile açık cezaevi izinleri yarın bitiyor mu 2021? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI? 2021
Açık cezaevi izinleri 30 Eylül tarihine kadar uzatılmıştı. CTE'nin uzatılma kararı alıp almayacağı yarın sona netlik kazanacak.
TEMMUZ AYINDA UZATILMIŞTI
"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "29/07/2021 tarih ve 13588366-149-943 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."
Mayıs ayında açık cezaevi izinleri bir kez daha uzatılmıştı. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgeye göre açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatılmış; Buna göre mahkumlar 2 ay daha izinli sayılabilmişti. Açık cezaevi izinleri için 14 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de şu ifadeler yer almıştı;