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    Koronavirüs son durum! Sağlık Bakanlığı 28 Eylül 2021 Kovid-19 vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı rakamlarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi.

    takvim.com.tr
    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı rakamlarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi.

    Tabloyu paylaşan Bakan Koca, "BU KADAR İNSANIN İÇİNDE GELİP BENİ Mİ BULACAK? Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580'e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!" ifadeleriyle uyarıda bulundu.

    27 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

    26 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

    25 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

    24 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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        22 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        21 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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            19 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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            Haberler Güncel Koronavirüs son durum! Sağlık Bakanlığı 28 Eylül 2021 Kovid-19 vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı
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