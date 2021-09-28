Koronavirüs son durum! Sağlık Bakanlığı 28 Eylül 2021 Kovid-19 vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı rakamlarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi.

Tabloyu paylaşan Bakan Koca, "BU KADAR İNSANIN İÇİNDE GELİP BENİ Mİ BULACAK? Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580'e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!" ifadeleriyle uyarıda bulundu.

27 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

26 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU



