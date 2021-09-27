Türkiye'ye tehdit savuran ABD'yi Erdoğan'ın o sözlerini tekrar okumaya ve hazmetmeye davet ediyoruz

Başkan Revep Tayyip Erdoğan, pazar günü CBS kanalının "Face the Nation" adlı programında sunucu Margaret Brennan'ın sorularını yanıtlamıştı.
Brennan'ın, "Hala bir set daha S-400 almaya niyetlisiniz gibi görünüyor?" sorusunu cevaplayan Erdoğan, "Bundan sonraki dönemde de kimse bizim, savunma sistemleri noktasında hangi ülkeden, ne kadar, ne alacağımıza müdahale edemez. Bunun kararını verecek olan biziz" demişti.
Brennan'ın "Evet der gibisiniz" sözleri üzerine Erdoğan da "Ne demek. Tabii ki evet" dedi.
ABD'Lİ SÖZCÜDEN HADSİZ YAPTIRIM
Reuters haber ajansının haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Erdoğan'ın sözlerinin sorulması üzerine "Türkiye'yi her düzeyde ve her fırsatta, S-400 sistemini elinde bulundurmaması ve Rusya'dan ek askeri malzeme almaktan kaçınması konusunda uyarıyoruz" cevabını verdi.
Sözcü, "Rusya'dan her türlü yeni silah alımının, Aralık 2020'de uygulananlardan ayrı ve ek CAATSA 231 yaptırımlarını da tetikleme riski taşıdığını Türkiye'ye açıkça söylemeye devam ediyoruz" diye konuştu.
Sözcü ayrıca, ABD'nin Türkiye'yi bir müttefik ve dost olarak gördüğünü ve uzlaşmazlıklara rağmen Türkiye ile ortaklığı güçlendirmenin yollarını aradıklarını söyledi.
ERDOĞAN: BIDEN'A DA SÖYLEDİM
CBS kanalında sunucu Brennan, Erdoğan'a neden S-400 alımına devam edildiğini de sormuştu.
Erdoğan'ın da yanıtı şöyle olmuştu:
"Ben Başkan Biden'a gerekenlerin hepsini söyledim. Şu anda da aracılığınızla şunu söyleyeyim, bakın biz F-35 uçaklarını aldık. 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Fakat bizim bu 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptığımız uçaklarımızı Amerika bize teslim etmedi. Peki şu anda benim bu 5 tane uçağım neden verilmiyor? Bu parayı ben ödedim."