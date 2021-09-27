Türkiye'ye tehdit savuran ABD'yi Erdoğan'ın o sözlerini tekrar okumaya ve hazmetmeye davet ediyoruz

Başkan Revep Tayyip Erdoğan, pazar günü CBS kanalının "Face the Nation" adlı programında sunucu Margaret Brennan'ın sorularını yanıtlamıştı.

Brennan'ın, "Hala bir set daha S-400 almaya niyetlisiniz gibi görünüyor?" sorusunu cevaplayan Erdoğan, "Bundan sonraki dönemde de kimse bizim, savunma sistemleri noktasında hangi ülkeden, ne kadar, ne alacağımıza müdahale edemez. Bunun kararını verecek olan biziz" demişti.



Brennan'ın "Evet der gibisiniz" sözleri üzerine Erdoğan da "Ne demek. Tabii ki evet" dedi.

ABD'Lİ SÖZCÜDEN HADSİZ YAPTIRIM

Reuters haber ajansının haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Erdoğan'ın sözlerinin sorulması üzerine "Türkiye'yi her düzeyde ve her fırsatta, S-400 sistemini elinde bulundurmaması ve Rusya'dan ek askeri malzeme almaktan kaçınması konusunda uyarıyoruz" cevabını verdi.