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    • 28.09.2021 16:28
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    Taksici bu kez yerin uzak olduğu bahanesiyle yolcuyu almadı

    Sıklıkla kısa mesafe bahanesiyle yolcuyu reddeden taksiciler bu kez istanbul Taksim'de bir kadını gideceği yerin uzak olduğu bahane edilerek taksiye almadı. Taksi sürücüsünü polise şikayet eden kadın "Beni almayacakmış, gideceğim yer çok uzakmış. Ayazağa'da bir AVM'ye gidecektim" dedi.

    Taksiciden bu kez uzun mesafe bahanesi

    Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri Taksim Meydanı'nda taksilerin kısa mesafe yolcu almama, turist seçme ve taksimetre açmama gibi olumsuzluklara yönelik denetim yaptı.



    Durdurulan taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edilirken şüpheli görülen bazı taksilerin de şase numaralarına bakıldı. Ekipler ayrıca taksi bekleyen turistleri durdukları boş taksilere bindirerek gönderdi.

    ÇOK UZAK DEYİP ALMADI
    Denetim noktasına birkaç metre geride durdurduğu taksiye alınmayan kadın, taksiciyi polise şikayet etti. Kadın "Beni almayacakmış, gideceğim yer çok uzakmış. Ayazağa'da bir AVM'ye gidecektim" diye konuştu.



    Kadın daha sonra başka bir taksiye binerek yoluna devam etti. Denetimlerde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 2 sürücüye cezai işlem uygulandı.

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