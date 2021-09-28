Twitter kullanıcıları akşam saatlerinde uygulamada çeşitli sorunlar yaşadığını ifade etti. Sorunun bazı telefonlarda yaşanacağı ifade edilirken ne zaman düzeleceği de merak ediliyor. Peki, Twitter çöktü mü? Twitter son dakika neden açılmıyor? Twitter akış yenilemiyor sorunu ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter'da çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Bilindiği üzere Twitter'da bazı kişiler erişim sorunu yaşıyor. Sorun hakkında Twitter'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

BAZI YERLERDE ARIZALAR GÖZÜKÜYOR

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Twitter'a özellikle Japonya ve Amerika'nın bazı kısımlarında erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorun yaşadığını belirtiyor.

TWİTTER HAKKINDA

Herkese fikir ve bilgiyi anında ulaştırma misyonuyla ortaya çıkan Twitter, sosyal ağ ve mikroblog sitesidir. 2006 yılında bütün büyük bilişim şirketlerinin yer aldığı San Francisco'da Jack Dorsey, Biz Stone, Noah Glass ve Evan Williams tarafından kurulan Twitter, 24 milyar Dolar gibi bir değere sahiptir.

Kullanıcılarına 140 karakterlik metin yazıp paylaşma şansı veren ve bu etkileşimler ile iletişimi kuvvetlendiren Twitter, 2015 verilerine göre 350 milyon aktif kullanıcıya sahiptir.