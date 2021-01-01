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    • 01.01.2021 12:34
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    • 01.01.2021 12:54
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    Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen Orhan Üngan yurt dışına kaçarken böyle yakalandı

    İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari ’nin kızı ve yeğeninin ölümünde ‘azmettirici’ olmakla suçlanan, koronavirüs tanısı nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı yurt dışına kaçmaya çalışırken sahte pasaportla yakalandı. Ünğan'ın yakalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

    DHA

    Edinilen bilgilere göre, hakkında pek çok polisiye soruşturma bulunan, İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğenini geçtiğimiz yıllarda öldürttüğü iddia edilen uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan, tutuklu bulunduğu cezaevinde korona virüse yakalandı.

    Bunun üzerine cezaevi yönetimince hastalık nedeniyle tahliye edildiği öğrenilen suç örgütü lideri, izinli çıktıktan sonra yurt dışına kaçma planı yaptı.

    Ünğan'ın 'hastalığı' nedeniyle tahliye edildiğini öğrenen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, hükümlüyü yakın takibe aldı.

    Yürütülen çalışmalarda, daha önce de yurtiçi ile yurtdışına sahte kimlik ve pasaportlarla defalarca uçuşlar yaptığı tespit edilen uluslararası uyuşturucu kaçakçısının, yine aynı yöntemleri kullanarak Sabiha Gökçen Hava Limanı'ndan yurt dışına kaçış planı yaptığını belirledi.

    Alınan istihbarat üzerine çalışmalarını genişleten polis ekipleri, her iki havalimanında önlem aldı.

    Cezaevinde korona virüs hastalığına yakalandığı gerekçesi ile izinli salıverilen Ünğan, yılbaşına sayılı saatler kala uçuş için geldiği terminalde yakalanarak gözaltına alındı. Orhan Ünğan'ın yapılan kontrollerde üzerinde başka bir kişi adına düzenlendiği görülen sahte kimlik ele geçirildi.

    Halihazırda firari durumda olan İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen Ünğan, çifte cinayette 'azmettirici' olmakla suçlanıyor.

    Kardeşi İlhan Ünğan'ın interpol tarafından arandığı dönemde iki yıl önce Kadıköy Bağdat Caddesi'nde mafya hesaplaşmasında öldürüldüğü Orhan Ünğan, bir süredir cezaevinde tutuklu bulunuyordu.
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    Haberler Yaşam Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen Orhan Üngan yurt dışına kaçarken böyle yakalandı