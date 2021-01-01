Yürütülen çalışmalarda, daha önce de yurtiçi ile yurtdışına sahte kimlik ve pasaportlarla defalarca uçuşlar yaptığı tespit edilen uluslararası uyuşturucu kaçakçısının, yine aynı yöntemleri kullanarak Sabiha Gökçen Hava Limanı'ndan yurt dışına kaçış planı yaptığını belirledi.