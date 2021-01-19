3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Kanan I. ile olay sırasında mezarlıkta olduğu tespit edilen eşi Lale M.(34) ve onun ev arkadaşı Aynur I.(44) 'ı da gözaltına aldı. Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Kanan I'nın, arkadaşı olan Ali Hasmiov'la mezarlık ziyaretine gittiklerini bu sırada aralarında çıkan kavgada önce kendinin vurulduğunu, daha sonra kendisini korumaya çalışırken arkadaşının vurulduğunu söylediği öğrenildi.