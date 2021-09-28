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    • 28.09.2021 09:48
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    Son dakika: İstanbul Valiliği'nden Kadıköy'deki KYK Yurtları protestosuna ilişkin açıklama

    Son dakika haberi... İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Kadıköy Moda-2 Parkı'nda dün akşam KYK Yurtlarını protesto amacıyla yapılan gösteride gözaltına alınan 28 kişinin serbest bırakıldığı açıklandı.

    KYK yurdu provokasyonunda flaş gelişme

    İstanbul Valiliği'nin açıklamasında, "Kadıköy ilçemiz Moda-2 Parkı'nda dün akşam saat 21.30 sıralarında KYK Yurtlarını protesto etmek amacıyla toplanan, slogan atmak ve pankart açmak suretiyle gösteri yapan (36) kişiye, güvenlik güçlerimizce yasal olmayan eylemin sonlandırılması için uyarılarda bulunulmuştur. Gösteri yapan şahısların bu uyarılara riayet etmemesi nedeniyle (17) kadın, (11) erkek olmak üzere toplam (28) şahıs yakalanmıştır. Doktor raporları alınarak adli işlemleri tamamlanan şahıslar Cumhuriyet Savcısı talimatıyla serbest bırakılmışlardır." ifadeleri yer aldı.

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