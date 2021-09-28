2021 58. Antalya altın portakal film festivali hakkında bilgi: Festival nerede, biletleri ne kadar?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla organize edilecek olan 2021 Antalya altın portakal film festivaline kısa bir süre kaldı. Yep yeni filmlerin sunulacağı festivalin biletleri de 28 Eylül'de satışa sunuldu. Merakla beklenen festival hakkında bir çok soru araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgınına önlem olarak açık hava gösterimleri başlatılmıştı. Gösterimlerin çok beğenilmesiyle bu yıl da aynı şekilde devam edeceği öğrenildi. Peki 2021 Antalya altın portakal film festivali ne zaman, saat kaçta başlayacak? Festival nerede, biletleri ne kadar?
58. ANTALYA FİLM FESTİVALİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2021 Antalya altın portakal film festivali 2 Ekim Çarşamba günü başlayacak. Festival 9 Ekim tarihine kadar devam edecek. Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre festival için çalışmalar devam ediyor. Açık hava sinemalarında film gösterimleri her akşam saat 19.15 ve 21.45'te gerçekleşecek.
FESTİVALİN JÜRİLERİ KİMLER?
58. Antalya film festivalinde jüri başkanlığını, 1991'de çektiği ilk uzun metrajı "Devils" ve 1994 yapımı ikinci uzun metrajı "Kargalar" filmleri Crows ve Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan Polonyalı yönetmen Dorota Kędzierzawska yapacak.
Diğer jüri üyeleri de şöyle; aktör Ali Suliman, İsveçli gazeteci Eva af Geijerstam, Fransız yapımcı Guillaume de Seille, Bulgar oyuncu Margita Gosheva
FESTİVAL BİLETLERİ NE KADAR, NASIL ALINIR?
Festival biletleri bugünden itibaren (28 Eylül) biletix.com üzerinden temin edilebilecek. Biletler, 30 Eylül Perşembe gününden itibaren AKM gişelerinde de satılacak. Yıldızların Altında 3 Açık Hava Sinemasında gerçekleşecek kısa metraj ve belgesel film gösterimleri ücretsiz olacak.
Festivalin bilet ücretleri indirimli 3TL ve tam 5TL olacak.
2021 ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİNDEKİ FİLMLER!
8. Antalya Altın Portakal Film Festivali Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışmasında Almanya, ABD, Belçika, Birleşik Krallık, Brezilya, Bulgaristan, Çekya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, İspanya, İsviçre, İtalya, Kosta Rika, Meksika, Monako ve Rusya yapımları 10 film Türkiye'de ilk kez bu festival kapsamında izleyiciyle buluşacak.
Yarışmada, Paz Fábrega'nın yönettiği "Aurora", Clio Barnard'ın yazıp yönettiği "Ali ve Ava", Alice Rohrwacher, Pietro Marcello ve Francesco Munzi tarafından hazırlanan "Gelecek", Manuel Nieto Zas'ın "İşçi ve Patron", Clara Roquet'in "Libertad", Joaquin del Paso'nun "Tel Örgüdeki Delik", Teemu Nikki'nin "Kör Adam" ile Florence Miailhe'nin "Yolculuk", Fred Baillif'in "Aile", Levan Koguashvili'nin "4. Sokaktaki Pansiyon" filmleri yarışacak.
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın kazananları ise 9 Ekim Cumartesi festivalin kapanış ve ödül töreninde açıklanacak.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı festivalin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum'un yöneticiliğini ise Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu yürütecek.