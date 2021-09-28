2021 58. Antalya altın portakal film festivali hakkında bilgi: Festival nerede, biletleri ne kadar?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla organize edilecek olan 2021 Antalya altın portakal film festivaline kısa bir süre kaldı. Yep yeni filmlerin sunulacağı festivalin biletleri de 28 Eylül'de satışa sunuldu. Merakla beklenen festival hakkında bir çok soru araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgınına önlem olarak açık hava gösterimleri başlatılmıştı. Gösterimlerin çok beğenilmesiyle bu yıl da aynı şekilde devam edeceği öğrenildi. Peki 2021 Antalya altın portakal film festivali ne zaman, saat kaçta başlayacak? Festival nerede, biletleri ne kadar?

58. ANTALYA FİLM FESTİVALİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 Antalya altın portakal film festivali 2 Ekim Çarşamba günü başlayacak. Festival 9 Ekim tarihine kadar devam edecek. Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre festival için çalışmalar devam ediyor. Açık hava sinemalarında film gösterimleri her akşam saat 19.15 ve 21.45'te gerçekleşecek.