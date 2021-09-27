Türkiye’de İHA şahlanışı! Resmen sıraya girdiler! Tam 210 başvuru

İHA NEDİR?

İHA, drone ve ya insansız hava aracı olarak bilinir. Modern savaşlarda kullanılan bu tür uçakların ana hedefi keşif ve ya saldırı olarak bilinmektedir. Uzaktan kumanda ile yönlendirilen İHA'lar ön tanımlı bir uçuş planına sahip olurlar. Ayrıca bazı İHA çeşitleri ise otomatik uçuş gerçekleştirirler. İHA'lar ön tanımlı uçuş planı olanlar ve otomatik uçuş gerçekleştirenler olarak ikiye ayrılmaktadır. Özellikle olası bir savaş durumunda militanlara karşı etkili bir mücadele vermek için İHA çeşitleri kullanılmaktadır.

Bazı noktalar da İHA kullanımları tartışmalara yol açsa da çoğu ülke tarafından İHA kullanımı oldukça yaygındır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise İHA kullanımı tartışmalara yol açmıştır. Bunun yanı sıra yangın söndürme amacıyla da İHA'lar kullanılmaktadır.