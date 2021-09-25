Amerikan CBS News: Türkiye Cumhurbaşkanı ABD'ye rağmen meydan okuyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de, CBS News kanalı muhabiri Margaret Brennan' bir röportaj vermişti. Röportajı yayımlayan ve haberleştiren CBS News, Başkan Erdoğan için "Meydan okuyor" dedi.





"TÜRKİYE S-400 ALMAYI PLANLIYOR"

Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta CBS News ile yaptığı özel bir röportajda, hükümetinin ABD'ye meydan okumayı ve Rus yapımı başka bir uçaksavar füze savunma sistemi satın almayı planladığını söyledi" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'YE KİMSE KARIŞAMAZ"

Erdoğan'ın S-400 bahanesiyle ABD'nin F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını durdurmasına ilişkin konuşması üzerine Brennan, "Rus S-400 hava savunma sistemlerinden başka bir set almayı planlıyor gibisiniz?" sorusunu yöneltti.





Bu soruya Başkan Erdoğan'ın cevabı, "Hangi ülkeden ne tür savunma sistemleri aldığımıza kimse müdahale edemez. Buna kimse karışamaz. Bu kararları sadece biz veririz" oldu.

"NE DEMEK! TABİİ Kİ EVET"

Muhabirin, "Bu kulağa 'evet' cevabı veriyorsunuz gibi geliyor" demesi üzerine Başkan Erdoğan, "Ne demek! Tabii ki evet" dedi.

