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    AÖF kayıt yenileme (ders ekle/ sil) nasıl yapılır? AÖF pasif öğrenci kayıt yenileme ekranı! AÖF 2021 kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

    AÖF kayıt yenileme işlemleri adaylar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihlerinin duyurulmasıyla birlikte öğrenciler kayıt işlemlerine 27 Eylül yani bugün itibariyle başlıyor. Bu kapsamda en merak edilen konular arasında; AÖF kayıt ücretleri, kayıt yenileme ve HES kodu güncelleme işlemleri yer alıyor. Haberimizin içerisinde AÖF kayıt işlemlerine dair tüm bilgileri derledik. Peki, AÖF kayıt yenileme (ders ekle/ sil) nasıl yapılır? AÖF kayıt ücretleri ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? AÖF HES kodu güncelleme nasıl yapılır? İşte AÖF öğrenci işleri iletişim numarası ve tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    AÖF kayıt yenileme ders ekle/ sil nasıl yapılır?

    AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Öğrenciler bugünden itibaren AÖF kayıt yenileme işlemlerine başlayacak. Bu bağlamda gerekli detaylar merak edilip araştırılıyor. Kayıt sırasında en merak edilen konular; AÖF kayıt ücretleri, kayıt yenileme ve HES kodu güncelleme işlemleri yer aldı. Peki, AÖF kayıt yenileme (ders ekle/ sil) nasıl yapılır? AÖF kayıt ücretleri ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? AÖF HES kodu güncelleme nasıl yapılır? İşte AÖF öğrenci işleri iletişim numarası ve tüm detaylar!

    AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILIR?

    AÖF kayıt yenileme tarihleri 27 Eylül - 8 Ekim 2021 olarak belirlendi. Öğrenciler kayıtlarını yenilemeden ücret yatıramayacak. Kaydını yenilemeyenler de öğrenci sayılmayıp öğrencilikleri pasif hale gelecek.

    AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

    Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

    Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

    Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

        AÖF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIYOR?

        Öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacaktır. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 23:30'a kadar yapılabilir.

        Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir. Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.

        Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.

        AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

        Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 08 Ekim 2021 tarihinde Kredi Kartı, İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecektir. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

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        PCR Testi ve HES Kodu Zorunluluğu ile İlgili Alınan Karar

        Eklenme Tarihi: 27 Ağustos 2021

        Sevgili Öğrencilerimiz;

        Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27.08.2021 tarih ve 39 sayılı kararı gereği;

        Üniversitemizin birimlerine her girişte HES kodu üzerinden aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak olup, ibraz etmemeniz halinde Üniversitemizin tüm birimlerine girişiniz kısıtlanacaktır. Üniversitemize gelmeden önce Covid-19 aşılarınızı mutlaka 2 doz olarak tamamlatınız.
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        Haberler Güncel AÖF kayıt yenileme (ders ekle/ sil) nasıl yapılır? AÖF pasif öğrenci kayıt yenileme ekranı! AÖF 2021 kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
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