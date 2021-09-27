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    • 27.09.2021 20:30
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    • 27.09.2021 20:40
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı rakamlarını içeren tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 27 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı rakamlarını içeren son tabloyu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 324 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden günlük Covid-19 tablosunu değerlendirdi.

    TEDBİRLERE UYMALI, AŞIMIZI OLMALIYIZ
    Bakan Koca, "Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

    26 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        25 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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            21 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            20 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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                            Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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