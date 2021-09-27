Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu





Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 324 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden günlük Covid-19 tablosunu değerlendirdi.



TEDBİRLERE UYMALI, AŞIMIZI OLMALIYIZ

Bakan Koca, "Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız" ifadelerini kullandı.