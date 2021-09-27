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    • 27.09.2021 17:37
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    Gürses Kurumsal sahibi kim? Soruşturma başlatılan Gürses Kurumsal Tedarik hangi markalar ile çalışıyor?

    Rekabet Kurulu’nun 6 firmaya soruşturma başlatma kararı ile birlikte Gürses Kurumsal sahibi kim? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Rekabet Kurulu’nun Arçelik, BSH Ev Aletleri, Gürses Kurumsal Tedarik, LG, Samsung ve SVS Dayanıklı Tüketim Malları hakkında soruşturma açılmasına karar verdi ve firmalar hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. En dikkat çekenler arasında Gürses Kurumsal yer alıyor. Peki Soruşturma başlatılan Gürses Kurumsal Tedarik hangi markalar ile çalışıyor?

    takvim.com.tr
    Gürses Kurumsal sahibi kim?

    Gürses Kurumsal sahibi kim? Soruşturma başlatılan Gürses Kurumsal Tedarik hangi markalar ile çalışıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Gelen son dakika habere göre; Rekabet Kurulu'nun Arçelik, BSH Ev Aletleri, Gürses Kurumsal Tedarik, LG, Samsung ve SVS Dayanıklı Tüketim Malları hakkında soruşturma kararı aldı. Peki Gürses Kurumsal Tedarik hakkında bilgiler var mı, sahibi kim?

    GÜRSES KURUMSAL SAHİBİ KİM?

    Konuyla ilgili bir bilgi bulunmuyor, firmanın sitesinde yazan bilgiler ise şu şekilde;

    Grubumuz uzun ticaret hayatı boyunca birçok sektörde, birçok marka ile işbirliği içerisinde olmuş ve bu faaliyetlerin her birinde yer aldığı sektörün en önemli temsilcilerindendir.

    Gürses Kurumsal olarak bizlerde, grubumuzun uzun yıllardır süregelen toptan ve perakende, beyaz eşya ve klima sistemleri tecrübesini, güçlü altyapımız, yönetim kadromuz ve Dünya Devi markalarımız ile yeni bir seviyeye taşıyoruz. İşbirliği yaptığı markalar arasında Altus, Samsung, Miele ve Hotpoint yer alıyor.

        REKABET KURULU'NUN DAVA AÇTIĞI ŞİRKETLER

        Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Arçelik Pazarlama AŞ, BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. ve LG Electronics Ticaret AŞ ile bu teşebbüslerin distribütörlerinin, yetkili satıcılara internet satış yasağı getirmek veya yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.


        Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak kanunun ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak söz konusu teşebbüslerin yanı sıra Gürses Kurumsal Tedarik ve Elektronik Tic. Paz. AŞ ile SVS Dayanıklı Tüketim Malları Paz. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında da soruşturma açılmasına karar verdi.

        Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararlarının, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanmaması gerekiyor.
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        Haberler Güncel Gürses Kurumsal sahibi kim? Soruşturma başlatılan Gürses Kurumsal Tedarik hangi markalar ile çalışıyor?
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