Gürses Kurumsal sahibi kim? Soruşturma başlatılan Gürses Kurumsal Tedarik hangi markalar ile çalışıyor?

Grubumuz uzun ticaret hayatı boyunca birçok sektörde, birçok marka ile işbirliği içerisinde olmuş ve bu faaliyetlerin her birinde yer aldığı sektörün en önemli temsilcilerindendir.

Gürses Kurumsal olarak bizlerde, grubumuzun uzun yıllardır süregelen toptan ve perakende, beyaz eşya ve klima sistemleri tecrübesini, güçlü altyapımız, yönetim kadromuz ve Dünya Devi markalarımız ile yeni bir seviyeye taşıyoruz. İşbirliği yaptığı markalar arasında Altus, Samsung, Miele ve Hotpoint yer alıyor.