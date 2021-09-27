Oda TV rezil haberlerine bir yenisini daha ekledi: "Cumhurbaşkanına yumurtalı saldırı"

Özellikle CHP'li İBB'nin fonladığı bilinen, sıklıkla İmamoğlu reklamı yapan Oda TV, rezalet kokan haberlerine bir yenisini daha ekledi. Daha önce yaptığı manşetlerle, attığı başlıklarla birçok algı operasyonuna imza atan Oda TV'nin son skandalı pes dedirtti.







İŞİN ASLI: MACRON'A YUMURTALI SALDIRI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lyon kentinde bir fuar ziyaretinde yumurtalı saldırıya uğradı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Lyon'da otelcilik ve restoran sektörüne yönelik uluslararası fuarı ziyaret eden Macron'a, etrafında korumalar ve fuar katılımcılarının olduğu sırada yumurta fırlatıldı.



Yumurtayı fırlatan kişi eylem sırasında "Yaşasın devrim" ifadesini kullandı. Şüpheli hızlıca güvenlik ekiplerince gözaltına alındı.





ODA TV'NİN SEVİYESİZ BAŞLIĞI: CUMHURBAŞKANINA YUMURTALI SALDIRI

CHP beslemesi Oda TV ise ucuz başlık ve manşet oyunlarına bir yenisini daha ekledi. Oda TV, haber başlığında da sosyal medya paylaşımında da Macron ve Fransa vurgusu yapmadı, haberi "Cumhurbaşkanına yumurtalı saldırı" ifadeleriyle dolaşıma soktu.







SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

ODA TV'nin seviyesiz haberciliği sosyal medya kullanıcılarının da hedefindeydi. Sosyal medyada yapılan bazı eleştiri ve yorumlar şu şekilde:



Sizin cumhurbaşkanınız herhalde. Ülke belirtmediğinize göre!



Ya arkadaş bu nasıl başlık? Sırf algı yapıyorsunuz.



Oda tv hiç şerefin yok.. Bu başlığın Fransa Cumhurbaşkanına yumurtalı saldırı diye atılması gerekmiyor mu? Hep algı hep saldırı…