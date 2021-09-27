Terör örgütü PKK’da büyük panik! İtiraf geldi: Üst düzey isim etkisiz hale getirildi

PEŞMERGE VURDU

PKK'lı teröristler son bir ay içinde IKBY'ye bağlı Roj ve Zaravani adıyla bilinen peşmerge özel kuvvetlerine yönelik mayınlı saldırılar düzenlemeye başladı. 10 Milyonluk kırmızı kategoride aranan sözde Hakurk sorumluları "Birdal Burhanlı" ile Murat Kalko'nun peş peşe nokta hava harekâtlarıyla öldürülmesi üzerine terör örgütü bu kez Hakurk'a sorumlu olarak örgütün silahlı kolu HPG'nin de sözde Askeri Konsey üyesi Erdal Aslan'ı Kandil'den gönderdi.