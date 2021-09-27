Terör örgütü PKK’da büyük panik! İtiraf geldi: Üst düzey isim etkisiz hale getirildi

Pençe harekâtlarıyla sınır ötesinde köşeye sıkışan terör örgütü bu kez Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı peşmerge güçleri ile çatışmaya başladı. Peşmergelerin sınır hattında karakol ve askeri üs bölgesi kurup TSK'yla anlık istihbarat paylaşımında bulunması, keşif, dinleme ve gözetleme faaliyeti yürütmesi teröristleri iyice köşeye sıkıştırdı.
Hareket alanı giderek daralan teröristler, terör örgütünün Avrupa'daki diplomasi ayağını yürüten KCK yöneticilerini IKBY ile arabuluculuk üstlenmesi için devreye sokmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı.
PEŞMERGE VURDU
PKK'lı teröristler son bir ay içinde IKBY'ye bağlı Roj ve Zaravani adıyla bilinen peşmerge özel kuvvetlerine yönelik mayınlı saldırılar düzenlemeye başladı. 10 Milyonluk kırmızı kategoride aranan sözde Hakurk sorumluları "Birdal Burhanlı" ile Murat Kalko'nun peş peşe nokta hava harekâtlarıyla öldürülmesi üzerine terör örgütü bu kez Hakurk'a sorumlu olarak örgütün silahlı kolu HPG'nin de sözde Askeri Konsey üyesi Erdal Aslan'ı Kandil'den gönderdi.