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    • 27.09.2021 00:59
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    Türk Konseyi dışişleri bakanlarının onur konuğu Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar oldu

    Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın akşam yemeğine onur konuğu oldu. Toplantının ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Aziz Sancar'ın yaptığı 'Bilgi ve Türk Dünyası’nın Milli Uyanışı' konulu sunumu ilgiyle dinledik" dedi.

    Aziz Sancar, Türk Konseyi’nin onur konuğu oldu

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın akşam yemeğinde onur konuğu olduğunu açıkladı.



    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Türk Konseyi Dışişleri Bakanları toplantımızın akşam yemeğinde onur konuğumuz, en büyük hayali Türk Dünyası'nın birliğini görmek olan Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar'dı. Aziz Sancar'ın yaptığı 'Bilgi ve Türk Dünyası'nın Milli Uyanışı' konulu sunumu ilgiyle dinledik."



    İşte Bakan Çavuşoğlu'nun o paylaşımı;
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