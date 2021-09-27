SAS Holding mağdurlarından şok iddialar: Asıl amaçları 3 milyardı

KAMERALARIN ÇALIŞMAMASI ŞÜPHE UYANDIRICI

Düzenli olarak çalışan şirket kameralarının olay günü çalışmadığının oldukça şüpheli bir durum olduğunun vurgulandığı dilekçede Sema Koçan'ın kameraların tamir edilmesi amacıyla gelen görevlilerle tartışma çıkardığı, kameraların tamir edilmesini istemeyerek görevlileri şirketten kovduğu da anlatıldı.

EV EŞYALARI ARASINDA 58 MİLYON LİRA

Dilekçede olaydan 4 gün sonra Sema Koçan'ın SAS Holding'in avukatlığını yapan Bekir Aydın'la şirkete gittiğine ve şirketten çok sayıda valiz ve evrak çıkarttıklarına da yer verildi. Sema Koçan'ın dairesinde 58 milyon 600 bin tutarında paranın ele geçirildiğinin anlatıldığı dilekçede Sema Koçan'ın parayı taşınıyormuşçasına çekyat, buzdolabı gibi eşyaların içine konulması talimatı verdiği ve şüphelilerin parayı nasıl çıkaracakları konusunda birbirirlerini yönlendirdiği aktarıldı.