SAS Holding mağdurlarından şok iddialar: Asıl amaçları 3 milyardı

İstanbul Ataşehir'de 15 Haziran 2021 tarihinde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan para sevkiyatı yaptığı sırada başından vurularak öldürülmüş, gaspçılar Koçan'ın elindeki 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayı alarak kaçmıştı. Koçan'ın eski eşi olan şirket yöneticisi Süleyman Aydın ise iddiaya göre intihar ederek hayatını kaybetmişti.
ONLARCA MAĞDUR ADLİYE ÖNÜNDE
Söz konusu şirkete yatırım yapan ve paralarını geri alamadıkları gerekçesiyle mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, Sibel Koçan'ın kardeşi Sema Koçan'ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu. Onlarca mağdur vatandaş, İstanbul Anadolu Adliyesi haklarını aramak ve paralarını geri almak amacıyla İstanbul Anadolu Adliyesi önünde toplandı.
SAADET ZİNCİRİ İDDİASI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde Sibel Koçan'ın ölümünün ardından SAS Holding'in saadet zinciri sistemiyle çalışan bir şirket olduğu, insanları dolandırmak maksadıyla hareket ettiği ve binlerce kişiyi dolandırıldığı iddia edildi.