"17 koli içinde 58.5 milyon lira para çıkarıldı" Saadet zinciri SAS Holding olayında bomba iddia
Son dakika... Son yılların en çok konuşulan saadet zinciri olaylarından olan SAS Holding olayında flaş bir gelişme yaşandı. 13 bin 105 kişiden 639 milyon lira para toplanan SAS Holding ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. İddiaya göre, şirketin sahibi Süleyman Aydın'ın intihar ettiği binadan 17 koli içinde 58.5 milyon lira para çıkarıldı. Paralar Süleyman Aydın'ın, cinayete kurban giden eski eşi Sibel Koçan'ın kardeşi Sema Koçan'ın evinde bulundu. Şirketin çok sayıda lüks otomobili ise hâlâ kayıp. İşte saadet zinciri SAS Holding olayında şaşkına çeviren iddialar!
Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin raporu sonrası şirketin hesaplarına bloke konulmuştu. Ancak bu blokeye rağmen, yüksek kâr payı vaadi ile para toplanmaya devam edildi. Şirket kaynakları 13 bin 105 kişiden 639 milyon liranın toplandığını, bu paranın önemli bir bölümünün üyelere dağıtıldığını iddia etmişti. Gerçekte ne kadar para toplandığı, üyelere ne kadar para dağıtıldığı ise henüz netleşmiş değil.
Süreç devam ederken SAS Holding yöneticisi ve SAS Holding'in sahibi Süleyman Aydın'ın eski eşi Sibel Koçan aracındaki 3.5 milyon TL'yi gasp eden kişilerce öldürüldü. Koçan'ın ölüm haberini alan Süleyman Aydın ise Ataşehir'de bulunduğu binanın 32'nci katından aşağı atlayarak yaşamına son verdi.
İÇİ PARA DOLU VALİZLER
Hürriyet'in haberleştirdiği iddiya göre Aydın'ın intihar ettiği Ataşehir'deki kulede, Sibel Koçan ile kardeşi Sema Koçan ayrı dairelerde oturuyordu. Sema Koçan'ın evinde 58.5 milyon TL bulundu. Sisteme en çok para kazandıran ve "takım lideri" olarak anılan kişilerden Mahmut B., Ökkeş K. ile Nurullah İ. konu ile ilgili şu bilgileri paylaştı:
"21 Haziran'da daireye gittik. Bu daire, Süleyman Aydın'ın intihar ettiği 32'inci katın bir kat altındaydı. Evde Sema Koçan'ın yanı sıra Aydın'ın avukatı Bekir Aydın ile birlikte toplam 9 kişi vardık. Paralar evde valizlerin içindeydi. Her valizin üstünde notlar yazılıydı. Hangi valizdeki paranın kimlere dağıtılacağı belliydi.
Valizleri, evdeki boş kolilere koyduk. Kolilerin ağzı koli bantları ile kapatıldı. Böylece, evden taşınılıyor görüntüsü verilmek istendi. Hatta, paranın bir kısmını çekyatın içini çıkarıp koyma önerisi bile gündeme geldi. Ancak buna gerek görülmedi. Para dolu 17 koli, arkası geniş ticari bir araca konuldu."